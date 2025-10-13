Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnEVG fordert Rauswurf von Bahn-Vorständin Nikutta

Lesezeit: 3 Min.

Befindet sich seit Monaten in einem Machtkampf mit der stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Cosima Ingenschay: Cargo-Chefin Sigrid Nikutta.
Befindet sich seit Monaten in einem Machtkampf mit der stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Cosima Ingenschay: Cargo-Chefin Sigrid Nikutta. (Foto: Friedrich Bungert)

Die Gewerkschaft wirft der Güterverkehrschefin vor, die Sanierung zu verschleppen und als „Influencerin in eigener Sache“ zu agieren. In einem Brief an die neue Bahnchefin formuliert die EVG harsche Vorwürfe – und eine klare Ansage.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eskaliert den seit Monaten schwelenden Machtkampf mit Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta. In einem Brief an die neue Bahnchefin Evelyn Palla sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, fordert die stellvertretende EVG-Vorsitzende und stellvertretende Cargo-Aufsichtsratschefin Cosima Ingenschay „die zeitnahe Abberufung von Sigrid Nikutta“. Ihre Bilanz sei „verheerend“, die Managerin komme „ihrer Führungsverantwortung nicht nach“.

