Die Gewerkschaft wirft der Güterverkehrschefin vor, die Sanierung zu verschleppen und als „Influencerin in eigener Sache“ zu agieren. In einem Brief an die neue Bahnchefin formuliert die EVG harsche Vorwürfe – und eine klare Ansage.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eskaliert den seit Monaten schwelenden Machtkampf mit Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta. In einem Brief an die neue Bahnchefin Evelyn Palla sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, fordert die stellvertretende EVG-Vorsitzende und stellvertretende Cargo-Aufsichtsratschefin Cosima Ingenschay „die zeitnahe Abberufung von Sigrid Nikutta“. Ihre Bilanz sei „verheerend“, die Managerin komme „ihrer Führungsverantwortung nicht nach“.