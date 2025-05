Die Bahn-Tochter steckt in einem Umbauprozess. Nun zeigt eine interne Umfrage, wie pessimistisch die Mitarbeiter in die Zukunft blicken – und wie sehr sie um ihre Jobs fürchten.

Von Vivien Timmler, Berlin

Was sich in einem Jahr so alles verändern kann. Noch im Frühjahr 2024 war die Stimmung bei DB Cargo, der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, eigentlich ganz gut. Zwei Drittel der Mitarbeiter gingen motiviert zur Arbeit, die Arbeitsbelastung hielt sich in Grenzen, die Mehrheit der Angestellten ging davon aus, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.