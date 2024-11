Unter Auflagen genehmigt die EU-Kommission die milliardenschwere staatliche Beihilfe an DB Cargo. Nun kommt es darauf an, ob die Bahn-Tochter aus den roten Zahlen kommt. Sonst sieht es düster aus.

Von Vivien Timmler, Berlin

Das ist nochmal gut gegangen: Die Bahn-Tochter DB Cargo muss sich zwar auf zwei turbulente Jahre einstellen, hat aber nach wie vor die Chance, als Unternehmen zu überleben. Am Freitagmittag hat die EU-Kommission ihre seit Langem erwartete Entscheidung in einem Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Demnach waren die staatlichen Beihilfen für DB Cargo in Höhe von 1,9 Milliarden Euro zulässig – zumindest unter strengen Auflagen. Die Zerschlagung der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn ist damit vorerst vom Tisch. Doch die Arbeit beginnt erst.