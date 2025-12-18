Was Bernhard Osburg in den vergangenen vier Wochen erlebt hat, ist wohl die Definition von Kaltstart. Der 57-Jährige hat spontan die Führung der defizitären Gütersparte der Deutschen Bahn DB Cargo übernommen, nachdem der Aufsichtsrat Ex-Vorständin Sigrid Nikutta kurzfristig das Vertrauen entzogen hatte. Und mehr noch: Der frühere Chef der Stahlsparte von Thyssenkrupp übernimmt in einer Zeit, in der es um alles geht. Ein Jahr hat DB Cargo noch Zeit, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. So schreibt es die EU-Kommission vor. Gelingt das nicht, droht dem Unternehmen die Zerschlagung.
Deutsche BahnDie allerletzte Chance für DB Cargo
Nach dem Rauswurf von Sigrid Nikutta versucht sich nun Ex-Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg an der Sanierung der defizitären Gütersparte. Scheitert auch er, droht die Zerschlagung. Unterstützung bekommt er ausgerechnet von der mächtigen Gewerkschaft EVG.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
