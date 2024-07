Von Katharina Bews, Max Muth, Sebastian Strauß

Bunte Aktiencharts tanzen über den Bildschirm von Luis Weber. Er sitzt in einem Friseursalon in einer größeren Stadt in Bayern und verfolgt gebannt die Bewegungen auf seinem Smartphone. Er platziere Stop-Loss- und Take-Profit-Orders – „um Risiken zu minimieren und Gewinne zu sichern“, erklärt er. Sein Arbeitstag als Friseur ist vorbei, doch für Weber beginnt nun seine eigentliche Leidenschaft – oder, wie er selbst sagt, seine Zukunft. Alles, was er dafür benötigt, sind ein Laptop und sein Smartphone.