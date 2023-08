So viel verdienen die Dax-Chefs

Belén Garijo ist die erste Frau in der Riege der am meisten verdienenden Dax-Chefs.

Krieg, Inflation, fallende Kurse: Die vergangenen Jahre kommen nun auch bei den Dax-Managern an. Top-Verdiener ist überraschend ein Chef, der noch nie auf Platz eins lag. Und: Erstmals landet auch eine Frau unter den Top drei.

Von Thomas Fromm und Meike Schreiber, München, Frankfurt

Die Frage war natürlich immer schon berechtigt, aber zuletzt war sie vermutlich noch aktueller als in den Jahren davor: Wie lässt sich eigentlich rechtfertigen, dass Vorstände der 40 im Leitindex Dax börsennotierten Unternehmen so viel mehr verdienen als ihre Mitarbeiter? In Zeiten von Pandemie, Krieg, Inflation, globaler Krisen und Zukunftsängsten? Und dem doch sehr verbreiteten Gefühl, dass soziale Ungleichheiten verschärft zunehmen?