Wenn etwas "schwarz auf weiß" geschrieben steht, dann kann man sich dessen sprichwörtlich sicher sein. Auch die Kurstafel an der Stirnseite des Frankfurter Börsensaals zeigt den wundersamen Lauf des Aktienbarometers in schwarz und weiß. Am Parkett gilt, was an der Kurstafel steht. 773 500 kleine Plättchen klackern sekündlich und künden im Börsengebäude vom Kapitalmarkt. Und am Mittwochvormittag zeigte die Kurstafel ein seltenes Ereignis: Direkt zu Handelsbeginn startete das deutsche Börsenbarometer mit 13 601,65 Zählern in den Tag - ein Rekord. So hoch stand der Deutsche Aktienindex (Dax) zuvor noch nie. Die Börsenhändler hatten es schwarz auf weiß.