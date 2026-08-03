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AktienhandelWoher kommt die Börseneuphorie?

Lesezeit: 4 Min.

Anzeigetafel im Saal der Frankfurter Börse: Der deutsche Leitindex Dax hat am Montagvormittag die Marke von 26 000 Punkten überschritten.
Anzeigetafel im Saal der Frankfurter Börse: Der deutsche Leitindex Dax hat am Montagvormittag die Marke von 26 000 Punkten überschritten. Andreas Arnold/dpa

Der Dax erreicht am Montag einen neuen Höchststand. Und die Friedenshoffnung im Nahen Osten ist nicht der einzige Grund für den Rekord. Fragen und Antworten zur Börsenrallye.

Von Gunnar Herrmann

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Für Anleger ist es ein optimistischer Start in die Woche gewesen: Pünktlich zur Eröffnung der Frankfurter Börse erzielte der deutsche Aktienindex Dax einen neuen Rekord und stieg über 26 000 Punkte. Was das für Anleger bedeutet.

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