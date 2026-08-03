Der Dax erreicht am Montag einen neuen Höchststand. Und die Friedenshoffnung im Nahen Osten ist nicht der einzige Grund für den Rekord. Fragen und Antworten zur Börsenrallye.

Für Anleger ist es ein optimistischer Start in die Woche gewesen: Pünktlich zur Eröffnung der Frankfurter Börse erzielte der deutsche Aktienindex Dax einen neuen Rekord und stieg über 26 000 Punkte. Was das für Anleger bedeutet.