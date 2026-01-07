Das Börsenjahr hat mit einer guten Nachricht begonnen: Am Mittwochmorgen lag der Dax erstmals in seiner Geschichte über 25 000 Punkten. Der deutsche Börsen-Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten auf 25 003,73 Zähler. Damit setzt der Dax zum Jahresbeginn seinen Anstieg fort, nachdem er bereits 2025 mehrmals neue Rekordstände erreicht hatte. Dabei ist das neue Jahr nicht unbedingt mit guten Nachrichten gestartet: Die amerikanische Militäraktion in Venezuela, Trumps Drohungen in Richtung Grönland und der fortdauernde Krieg in der Ukraine hatten in den ersten Januartagen für erhebliche Unruhe gesorgt.