Stell dir vor, der Dax steigt über 20 000 Punkte und keiner hat was davon. Warum die Deutschen bei der Geldanlage so rückständig sind.

Kommentar von Harald Freiberger

Man muss im eigenen Gedächtnis tief graben, um zu ergründen, was man in jüngeren Jahren eigentlich so alles an Finanzbildung mitbekommen hat. Da gab es den Mann von der Sparkasse, der einmal im Jahr in die Grundschule kam, um die blecherne Sparbüchse der Schüler zu leeren und die Summe auf dem Sparbuch gutzuschreiben. Ein Guthaben von fünf D-Mark hatte man schon zur Geburt geschenkt bekommen.