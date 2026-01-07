Zum Hauptinhalt springen

BörseDax steigt erstmals über die Marke von 25 000 Punkten

Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25 000 Punkten überschritten.
Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25 000 Punkten überschritten. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Der deutsche Leitindex springt gleich nach Handelsbeginn ⁠auf einen ‌Rekordstand. Der US-Angriff auf Venezuela lässt auf billiges Öl hoffen.

Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25 000 Punkten überschritten. Der deutsche Börsen-Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten auf 25 003,73 Zähler.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber. Auch die Saisonalität spricht für den Dax, denn der Januar zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten. Zu den Indexrekorden trugen zudem ungelöste Konflikte bei: Da sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter hinzieht, waren hierzulande Rüstungsaktien gefragt.

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnten den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Die Börsenstimmung ist derzeit insgesamt ausgesprochen freundlich. In Europa nimmt das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6000 Zählern. Rückenwind kommt aber auch von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial inzwischen auf die Marke von 50 000 Punkten zusteuert.

