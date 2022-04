Von Victor Gojdka, Frankfurt

Dass genau am 12. Mai ein neuer König gekrönt werden dürfte, ist an den meisten Menschen bislang völlig vorbeigegangen. Was wohl auch daran liegen dürfte, dass es sich dabei nicht um einen Menschen aus Fleisch und Blut handelt, sondern höchstens um eine juristische Person. Konkreter: um ein Unternehmen. Genau an diesem Tag nämlich dürfte der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care an der Börse in den erlesenen Kreis der Dividendenaristokraten hinzustoßen. Die Dividende? Dann seit 25 Jahren immer gezahlt. Die Summe in Euro und Cent? Jedes Jahr erhöht.