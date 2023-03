Von Victor Gojdka

Vielleicht gehört es zur Ironie der Geschichte, dass an diesem Morgen ausgerechnet der Chef eines Rüstungskonzerns den Frankfurter Börsenhandel eröffnete. Armin Papperger, Chef der Panzerbauer von Rheinmetall, schwang die goldene Börsenglocke und lächelte. An einem Tag, an dem andere wenig zu lachen hatten. Und plötzlich auch die Finanzwelt wieder über Verteidigungslinien und Bazookas spricht.

Nach der Wochenendrettung der taumelnden Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS hatten sich auch die Händlerinnen und Händlern gerüstet, zumindest mental. Dieser Wochenstart dürfte wild werden, und gleichzeitig einer der wichtigsten seit langem. Gehen die Bankkurse weiter runter, so die Sorge, könnte das Vertrauen noch weiter erodieren. Erst in der Vorwoche hatte schließlich der Kurssturz der Credit Suisse viele Kunden erst richtig nervös gemacht.

Zu Handelsbeginn zeigte sich, wie zwiespältig der Aktienmarkt die Schweizer Rettungsaktion bewertet. Der deutsche Leitindex kippte zu Handelsstart mehr als ein Prozent ins Minus, Aktien der Commerzbank fielen um sechs Prozent, Titel der Deutschen Bank um 8,5 Prozent. "Hätte man die Bank nicht gerettet, wäre viel Schlimmeres passiert", sagt Bankenprofessor Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum.

Titel der Credit Suisse sanken an der Schweizer Börse zu Handelseröffnung um 62 Prozent, notierten bei nicht einmal mehr 0,69 Franken - wohlgemerkt weniger als der Übernahmepreis von 0,76 Franken. Viele Anleger verkauften die Aktien offenbar zu jedem Preis und wollten sie einfach nur noch aus den Depots herauswerfen. Manchen Aktionären der Bank stieß wohl sauer auf, dass sie bei dem Übernahmedeal als Anteilseigner gar nicht gefragt wurden, manche sprachen gar schon von "Enteignung". Mutmaßlich wären die Folgen ohne Rettung jedoch noch gravierender gewesen - auch für den Aktienkurs der Bank.

"Die Börse fragt sich jetzt, ob es da noch ähnliche Banken im Markt gibt"

Mit Blick auf die Vielzahl der Bankaktien an der Börse war die Stimmung der Anleger am Morgen gemischt. Einerseits versuchen sich Notenbanken, Finanzaufseher und Einlagensicherungssysteme bislang erfolgreich gegen einen Dominoeffekt im Finanzsystem zu stemmen. Andererseits zeigt das Beispiel der Credit Suisse auch, wie schnell Banktitel im Zweifel nahezu wertlos werden können. "Das könnte einige zumindest noch längerfristig von Anlagen in Bankaktien abhalten", sagt Börsenexperte Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners. Gleichzeitig dürfte sich auch die Regulierung der Banken in den kommenden Monaten weiter verschärfen, die Kosten für die Banken steigen - und die Aktienkurse drücken. So fanden sich die Banktitel auch im deutschen Leitindex ganz am Ende wieder.

Viel interessanter als der emotionale Handelsstart dürfte jedoch sein, wo sich die Titel über den Tag einpendeln und am Abend schließen. Besonderen Fokus richten die Anlegerinnen und Anleger dabei auf die US-Regionalbanken. Aktien der kriselnden US-Bank First Republic stürzten auch zu Handelsbeginn an der Frankfurter Börse um 17 Prozent. "Die Börse fragt sich jetzt, ob es da noch ähnliche Banken im Markt gibt", sagt Finanzprofessor Wolfgang Gerke.

Während die Sorgen am Finanzmarkt ungebrochen sind, suchten die Anleger zum Handelsstart vermeintlich sichere Häfen und kauften unter anderem das (sprichwörtliche) Krisenmetall Gold. Der Preis für eine Feinunze legte zu und übersprang erstmals seit rund einem Jahr wieder die Marke von 2000 Dollar. Man könnte sagen: Das Edelmetall erwies sich an diesem Morgen als Krisenindikator, als glänzender noch dazu.