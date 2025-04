Nach dem Absturz zu Wochenbeginn ist der Deutsche Aktienindex ( Dax ) am Dienstagmorgen in den ersten Handelsminuten stabil gestartet. Die Kurse lagen gegen 9.45 Uhr ein gutes Prozent im Plus und zeitweise auch wieder über der Marke von 20 000 Punkten.

Der Index hatte am Montagmorgen zunächst binnen weniger Minuten zehn Prozent verloren. Im Laufe des Tages ging es wieder bergauf, die Verluste wurden geringer. Am Ende schloss der Dax mit 4,3 Prozent im Minus. Börsenexperten hatten gehofft, dass sich die Aktienkurse nach den starken Einbrüchen der vergangenen Woche am Montag etwas erholen würden. Das geschieht nun womöglich mit etwas Verzögerung.

In Asien erholten sich die Börsen am Dienstag etwas von den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage, nachdem die USA bei den Zöllen Gesprächsbereitschaft signalisiert hatten. Besonders die japanische Börse präsentierte sich optimistisch: Der Nikkei legte um mehr als fünf Prozent zu.

Derweil bezeichnete China die Drohung von US-Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Importe aus dem Land zu erheben, als Erpressung. „Wenn die USA darauf bestehen, ihren Willen durchzusetzen, wird China bis zum Ende kämpfen“, erklärte das chinesische Handelsministerium.

Trump verkündete am Montag, dass sofort Treffen mit anderen Ländern beginnen würden, die wegen der von ihm verhängten Zölle um Gespräche gebeten hätten. Hochrangige US-Regierungsvertreter hatten am Sonntag erklärt, dass mehr als 50 Länder um Verhandlungen gebeten hätten. Nur mit China will Trump nicht reden, wie er auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

Auf Einfuhren aus der Europäischen Union in die USA sind Trump zufolge Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen. Die Europäische Union kündigte an, sie werde nächste Woche mit der Erhebung von Vergeltungszöllen auf einige US-Waren beginnen. Man sei aber bereit, mit der Trump-Regierung Abkommen auszuhandeln. „Früher oder später werden wir uns mit den USA an den Verhandlungstisch setzen und einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss finden“, sagte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič.