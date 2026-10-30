Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt hat sich am Freitag eingetrübt. Die Sorge über hohe Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) trieb die Anleger nach enttäuschenden Zahlen der US-Konzerne Amazon und Intel weltweit um. Der Dax verlor am Vormittag 0,5 Prozent auf 25 908 Punkte, nachdem er am Donnerstag die 26 000-er Marke zurückerobert hatte. Der EuroStoxx50 fiel um 0,7 Prozent.

Überraschend hohe Kosten für den Bau neuer KI-Rechenzentren drückten die Aktien von Amazon im vorbörslichen US-Geschäft um mehr als sieben Prozent, während Intel-Aktien um 25 Prozent einbrachen. „Die Märkte müssen derzeit mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig verarbeiten: enttäuschende Tech-Zahlen, robuste US-Konjunkturdaten, höhere Inflationssignale und geopolitische Risiken“, sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei capital.com. Im Brennpunkt stand erneut Frankreich, wo politische Unruhen die Stimmung belasten. Das hoch verschuldete Land verzeichnete im Oktober die höchste Inflationsrate seit Dezember 2023, während die Wirtschaft schrumpfte. Die Renditen französischer zehnjähriger Staatsanleihen stiegen um sechs Basispunkte auf 4,944 Prozent, während die Renditen der Bundesanleihen um einen Basispunkt sanken.

Am Devisenmarkt machte der Euro nach überraschend robusten europäischen Wirtschaftsdaten Boden gut. Die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone ist im dritten Quartal überraschend stark gewachsen und hat sich damit widerstandsfähiger als gedacht gegen Belastungen durch teure Energie im Zuge des Nahost-Krieges gezeigt. Die Gemeinschaftswährung legte bis zu 0,3 Prozent auf 1,1214 Dollar zu.

Die Inflationssorgen hielten dennoch an, auch angesichts des erneuten Anstiegs der Ölpreise. Die Angst vor Lieferengpässen nach verstärkten Angriffen der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien trieb den Preis für die Nordseesorte Brent um 2,6 Prozent auf 117,90 Dollar. Auf Monatssicht steuert Brent damit auf ein Plus von rund zwölf Prozent zu. Investoren rechnen aufgrund des Teuerungsdrucks mit weiteren Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks im Dezember. Das drückte den Preis für Gold um ein Prozent auf 3982 Dollar je Feinunze. Nervosität herrschte im Kryptosektor. Hacker haben 6,3 Milliarden Dollar von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, gestohlen. Laut Analysten handelt es sich um den bislang größten Krypto-Raub. Bitcoin rutschte zeitweise um mehr als drei Prozent ab, Aktien aus dem Krypto-Universum fielen im vorbörslichen US-Handel.