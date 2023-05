Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht ist es typisch deutsch, was sich nach Rekorden am Aktienmarkt in schöner Regelmäßigkeit vollzieht. Während US-Amerikaner Kapitalismus und Kurse loben, regt sich bei deutschen Anlegern vor allem Angst. Angesichts aufgerauschter Kurse fragen sich viele Sparerinnen: Haben sich Realität und Börse nicht längst entkoppelt?