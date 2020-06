Selbst die konservativsten Geldmanager haben verstanden, dass sich ihre Welt gerade fundamental verändert. In Zukunft, sehr bald schon, wird es nicht mehr reichen, so wie früher auf Firmen zu schauen, auf Märkte, auf ganze Klassen von Wertpapieren. Es reicht nicht mehr zu analysieren, wie viel Umsatz und Gewinn eine Firma macht, wie schnell sie wächst, wie hoch sie verschuldet ist, welches Potenzial ihr Geschäftsmodell bietet. Der Wert einer Firma wird sich künftig zunehmend auch daran bemessen, wie sie unter Umwelt- und Klimagesichtspunkten abschneidet. Wie gut sie Mitarbeiter und Kunden behandelt. Und man wird stärker danach schauen, ob Firmen die Regeln guter Unternehmensführung beachten.

Diese Trias ist bekannt geworden unter dem Kürzel ESG (für Environment, Social und Governance), unter der Abkürzung für das, was mit Nachhaltigkeit am Finanzmarkt gemeint ist. Weil immer bessere Daten verfügbar sind, wissen Investoren, wissen Gesellschaften immer besser darüber Bescheid, wie "nachhaltig" Unternehmen sind. Und weil das nicht nur etwas für Weltverbesserer ist, sondern vor allem Risikomanager interessiert, gibt es kaum ein Thema, das so oft und so breit diskutiert wird in der Geldbranche. Verstärkt von Regulierungsbehörden, Notenbanken und einer stark wachsenden Nachfrage durch Investoren bedeutet das: Nachhaltigkeitskriterien werden am Kapitalmarkt zu einer Selbstverständlichkeit.

Die Deutsche Börse weiß das. Sie legt jetzt, viel später als viele Konkurrenten, einen neuen Index auf: den Dax 50 ESG. Neben dem Marktwert und dem Handelsumsatz der Aktien werden Firmen danach sortiert, wie nachhaltig sie wirtschaften. Der Index enthält nicht 30 Aktien wie der herkömmliche Dax, sondern 50 Titel aus Dax, MDax und TecDax. Die Daten zur Nachhaltigkeit berechnet eine Ratingagentur namens Sustainalytics, die sich auf solche Bewertungen spezialisiert hat.

Am Ende gibt es Fonds mit einem irgendwie grünem Aufkleber

Auch wenn die Börse erstaunlich spät dran ist und dieser Index privaten Anlegern kaum einen Mehrwert bietet, ist das alles zunächst eine gute Idee. Erstens verlangen große Investoren danach: Sie wollen, sie müssen, angetrieben von ihren Kunden, bei der Anlage immer mehr das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Bei den deutschen Börsenindizes gab es da bislang eine Lücke. Konsequenterweise nutzt die Deutsche Börse ihre stärkste Marke Dax, um einen neuen ESG-Index zu bauen und zu vermarkten. Denn zweitens kann auch die Börse als Konzern nicht einfach zusehen, wie der Markt sich entwickelt. Sie will ihn mitgestalten - und steht dahingehend auch in der Verantwortung: Die Finanzbranche bestimmt wesentlich mit, welche Geschäftsmodelle finanziert und belohnt werden; sie hat eine Lenkungsfunktion. Und sie muss, wenn bessere Daten verfügbar sind, auch besser die möglichen Risiken berechnen.

Der ESG-Dax wird dem Thema nun mehr Aufmerksamkeit bringen. Aber man darf nicht vergessen: Es handelt sich hier um einen einzigen von vielen Indizes, es ist kein besonders innovatives Konstrukt, und so richtig viel Orientierung bietet er auch nicht. Bayer steht zum Start auf Platz eins, die Lufthansa ist mit dabei, Siemens oder Heidelberg Cement. 23 Dax-Konzerne sind enthalten. Nur offensichtliche Kandidaten wie RWE (Kohlekraftwerke), Wirecard (Compliance-Probleme) oder MTU (Waffen) bleiben draußen. Worauf es bei den Ratings ankommt, ist schwierig nachzuvollziehen. Am Ende gibt es Fonds mit einem irgendwie grünen Aufkleber, weil sie sich an diesem ESG-Index orientieren. Wäre eine andere Firma als Sustainalytics mit der einschlägigen Bewertung der Firmen befasst, käme eine völlig andere Rangliste heraus.

Bei allem Trend zu mehr Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie zeigt der ESG-Dax damit beispielhaft: Das entscheidende Problem - die Willkür und Intransparenz bei diesem Thema - bleibt ungelöst. Immerhin bemühen sich die EU-Staats- und Regierungschefs um einen Konsens beim Thema Umwelt und Klima. Das E in ESG bekommt bald allgemein gültige Leitplanken. Wie lange es noch dauert, bis das S und das G nach verbindlichen Standards berechnet werden, bis also Investoren auf die Bewertung von Firmen nach ESG-Metriken vertrauen können? Keiner weiß das. Fest steht nur, dass diese Kriterien das Verständnis von Risiko stark verändern werden. Das ist gut, es macht die Finanzmärkte stabiler und stärkt im besten Fall das Verantwortungsbewusstsein von Investoren und Firmen. Damit darf die Deutsche Börse ruhig ein Geschäft machen, auch wenn die Mitgliedschaft in diesem neuen Index ziemlich wenig darüber aussagt, ob eine Firma "nachhaltig" ist.