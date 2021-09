In der Aktienbörse in Frankfurt am Main wurde 1988 Europas größtes computergesteuertes Kursanzeigesystem eingeweiht. Nun kommt erneut eine historische Veränderung.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht hat sich die Deutsche Börse den Leitsatz für ihre Reform des wichtigsten hiesigen Börsenbarometers ausgerechnet in einer Lifestylezeitschrift abgeschaut: 40 ist das neue 30, heißt es dort in schöner Regelmäßigkeit. In gewisser Weise gilt das künftig auch für den deutschen Leitindex Dax, denn ab dem 20. September wird der Kurskorb von 30 auf 40 Titel aufgestockt. Welche zehn Unternehmen neu in die Beletage am Parkett aufsteigen, hat die Börse jedoch bereits jetzt entschieden. Die SZ hat die wichtigsten Fakten zusammengetragen.