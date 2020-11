Von Victor Gojdka, Frankfurt

Lange konnte Anlegern kein Sprachbild zu farbig sein: Der deutsche Leitindex Dax galt als elitärer Klub der 30 wichtigsten Börsenunternehmen, als Oberhaus des Finanzplatzes, als Bundesliga der Börse. Doch als sich das Skandalunternehmen Wirecard nach seinem Milliardenskandal noch über Monate im Leitindex halten konnte, da sprachen manche Händler offen von einer Schande.

Nun zieht die Deutsche Börse die Lehren aus dem Bilanzskandal um den insolventen Zahlungsdienstleister und reformiert den Leitindex. Die Quintessenz: Das Barometer der Börse soll solider und ruhiger werden - und größer. Welche Unternehmen dürfen sich Chancen ausrechnen? Und was bringen die Änderungen wirklich? Alle wichtigen Punkte im Check.

Änderung 1: Der Dax soll 40 Mitglieder bekommen

Von A wie Adidas bis V wie Vonovia: Bislang stand das Kürzel Dax für die 30 wichtigsten Börsenunternehmen im Land. Nun soll der Dax wachsen und voraussichtlich ab Herbst 2021 zehn weitere Mitglieder bekommen, also auf 40 Titel anschwellen. Wenn die Fernsehkameras kurz vor der "Tagesschau" dann also auf den Dax zoomen, wird der Index ein grundlegend anderer sein.

Noch ist nicht klar, wer diese Neulinge sein werden. Das dürfte sich erst kurz vor der Änderung im Herbst 2021 annähernd sicher sagen lassen. Laut Schätzungen der genossenschaftlichen DZ-Bank von Anfang Oktober dürften sich nach aktuellen Daten jedoch zum Beispiel die Online-Modehändler von Zalando, die Duftproduzenten von Symrise oder auch die Corona-Tester von Qiagen Chancen ausrechnen.

Mit zehn weiteren Titeln könnte der Dax etwas breiter werden und neben Börsenbrummern auch mehr mittelgroße Unternehmen enthalten, die als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten. "Einen substanziellen Unterschied werden die zehn zusätzlichen Unternehmen jedoch am Ende kaum machen können", sagt Marc Decker von der Privatbank Merck Finck in einer ersten Reaktion. Das ist vor allem für Privatanleger wichtig, die sich erhofft hatten, künftig über Indexfolger (ETF) in einen breiter aufgestellten Index zu investieren.

Änderung 2: Dax-Aufsteiger müssen profitabel sein

Künftig verstärkt die Börse nach dem Fall Wirecard die Einlasskontrollen für den Leitindex: Unternehmen, die neu in das Prestigebarometer aufsteigen wollen, müssen dann profitabel sein. In den beiden Jahresabschlüssen vor ihrer Aufnahme müssen sie also Profite nachweisen. "Die Absicht dieser Regel ist es, die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells vor der Aufnahme in die höchste Index-Etage sicherzustellen", teilte die Deutsche Börse am Morgen mit.

Ob das Profit-Kriterium einen Bilanzskandal wie Wirecard tatsächlich verhindern kann, ist unklar. Auch der umstrittene Zahlungsabwickler hatte in seiner Bilanz Profite ausgewiesen, bevor er 2018 in den Dax aufstieg. Die Regel gilt außerdem nur für Unternehmen, die neu in den Leitindex aufsteigen. Wer einmal Mitglied des exklusiven Börsenclubs ist, darf dann wieder Verluste schreiben.

Für Anleger könnte das Profit-Kriterium gar auch ein Nachteil sein: Viele dynamische Internetunternehmen machen lange oft horrende Verluste, um stark zu wachsen und um Konkurrenten am Markt wegzubeißen. Der Onlinegigant Amazon zum Beispiel schrieb lange Verluste und ist nun hochprofitabel. "Wenn man die Wirtschaft spiegeln will, dann wäre das Spiegelbild verzerrt, sofern man solche Unternehmen ausklammert", kritisierte der einflussreiche Anlagestratege Jens Ehrhardt von der Fondsgesellschaft DJE kürzlich.

Änderung 3: Mehr Obacht bei den Bilanzen

Künftig kennt die Börse kein Vertun mehr: Wer als Unternehmen seine Quartals- und Jahresberichte zur aktuellen Finanzlage nicht pünktlich abgibt, fliegt künftig hochkant aus dem Leitindex. Liegt der Bericht nicht vor, gibt es zunächst eine öffentliche Vorwarnung der Börse. Bleibt das Unternehmen sein Zahlenwerk auch 30 Tage später noch schuldig, muss es den Leitindex binnen zwei Tagen verlassen. Das gleiche gilt auch, wenn ein Unternehmen rückwirkend seine Zahlen zurückziehen muss - wie im Falle Wirecards.

Der Ausschluss aus dem exklusiven Börsenclub wäre jedoch nicht zwingend endgültig: Legt ein Unternehmen seine Zahlen später dann doch vor, kann es wieder auf die Rankingliste für eine mögliche Dax-Mitgliedschaft gelangen.

Außerdem soll sich in jedem Aufsichtsrat eines Dax-Konzerns künftig ein spezieller Prüfungsausschuss nur mit Zahlen, Finanzen und Bilanzen des Unternehmens beschäftigen. Unternehmen, die bereits Mitglied im Dax sind, haben bis Mitte 2022 Zeit, ein solches Gremium zu schaffen. "Es ist jedoch klar, dass die Qualität der Unternehmensführung nicht allein durch die Indexregeln sichergestellt werden kann", sagt Börsenexperte Marc Decker von Merck Finck. In der Tat: Auch Wirecard hatte einen solchen Prüfungsausschuss.

Änderung 4: Weniger Zockerei im Dax

Künftig könnte der deutsche Leitindex ruhiger werden: Bislang kamen natürlich stets die größten und meist gehandelten Aktien in den Klub der 30. Wenn künftig Indexrochaden anstehen, soll es nur noch nach dem Börsenwert gehen, also der Größe eines Unternehmens. Ob Anleger Aktien eines Unternehmens dauernd hin- und herhandeln oder über Jahre am Stück in ihren Depots schlummern lassen, ist dann nicht mehr entscheidend.

Was nach einem technischen Detail klingt, hat deutliche Auswirkungen: Denn ab und an konnten solidere Firmen nicht in den Dax aufsteigen, weil Anleger ihre Papiere nicht ständig handeln - sondern lieber auf lange Sicht behalten. Zockerpapiere hingegen wechseln oft häufiger den Eigentümer, in manchen Monaten wanderten an der Deutschen Börse bei keiner anderen Aktie so viele Euro über den Tresen wie mit dem Zockerpapier Wirecard.

Kritiker wandten immer wieder ein, dass das Kriterium vor allem der Börse diene: Je öfter ein Papier gehandelt wird, desto besser verdient das Unternehmen. Jetzt scheint der Konzern der Solidität seiner Indizes jedoch den Vorrang zu geben.