Larry Fink hat es geschafft, Davos für ein paar Tage zum Mittelpunkt der Welt zu machen. Der Chef des US-Vermögensverwalters Blackrock ist der Mann, der das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einen Ort verwandelt hat, an dem in dieser Woche Geschichte geschrieben wurde. In Davos wurde ein Deal im Grönland-Streit geschlossen, von dem man zwar nicht weiß, wie lange er hält. Aber immerhin: Es gibt einen.