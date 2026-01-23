Larry Fink hat es geschafft, Davos für ein paar Tage zum Mittelpunkt der Welt zu machen. Der Chef des US-Vermögensverwalters Blackrock ist der Mann, der das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einen Ort verwandelt hat, an dem in dieser Woche Geschichte geschrieben wurde. In Davos wurde ein Deal im Grönland-Streit geschlossen, von dem man zwar nicht weiß, wie lange er hält. Aber immerhin: Es gibt einen.
Was vom Spektakel bleibt
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos kamen in dieser Woche die Reichen und Mächtigen zusammen. Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus dem elitären Treffen.
Von Alexander Mühlauer, Angelika Slavik und Judith Wittwer, Davos
