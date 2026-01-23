Zum Hauptinhalt springen

WeltwirtschaftsforumWas vom Spektakel bleibt

Lesezeit: 7 Min.

Die Stühle weg, die Bühnen leer und viele Fragen offen – das Weltwirtschaftsforum in Davos 2026 ist Geschichte.
Die Stühle weg, die Bühnen leer und viele Fragen offen – das Weltwirtschaftsforum in Davos 2026 ist Geschichte. (Foto: Markus Schreiber/AP)

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos kamen in dieser Woche die Reichen und Mächtigen zusammen. Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus dem elitären Treffen.

Von Alexander Mühlauer, Angelika Slavik und Judith Wittwer, Davos

Larry Fink hat es geschafft, Davos für ein paar Tage zum Mittelpunkt der Welt zu machen. Der Chef des US-Vermögensverwalters Blackrock ist der Mann, der das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einen Ort verwandelt hat, an dem in dieser Woche Geschichte geschrieben wurde. In Davos wurde ein Deal im Grönland-Streit geschlossen, von dem man zwar nicht weiß, wie lange er hält. Aber immerhin: Es gibt einen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite