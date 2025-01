Eigentlich wollten die Reichen und Mächtigen in Davos über die Themen reden, die sie für wichtig halten. Doch es stellt sich heraus: Worüber gesprochen wird auf dem Zauberberg, bestimmt der Mann im Weißen Haus.

Von Wolfgang Krach, Alexander Mühlauer und Kathrin Werner, Davos

Wie sich Literatur und Realität mitunter ähneln - erst recht nun in Davos. In Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ reisen Menschen auf ebendiesen und reden dort enorm viel, während sich das Weltgeschehen fernab von ihnen immer schneller dreht. Bis zum Krieg. In der Wirklichkeit des Weltwirtschaftsforums reden ebenfalls viele Menschen gerade sehr viel, das Weltgeschehen aber wird anderswo bestimmt. Potenziell bis zum Krieg, zum Handelskrieg.