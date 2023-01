Weltwirtschaftsforum:Die Geheimnisse von Davos

Was zieht die Leute ins Schweizer Bergdorf? Und was darf man dort nicht verpassen? Antworten von Menschen, die mehr als zwanzig Mal beim Weltwirtschaftsforum waren.

Von Caspar Busse, Wolfgang Krach und Lisa Nienhaus, Davos

Er ist jetzt zum 27. Mal hier. Bill Browder, "lange Zeit Putins Feind Nummer eins", wie er selbst sagt, steht, von Grillgeruch umgeben, in einem Nebenzimmer des "Ochsen", eines Steakhauses in Davos. Er schaut zufrieden in die Runde, die er hier um sich versammelt hat zum "Annual Davos Dinner". Es ist Montagabend, der erste Tag des Weltwirtschaftsforums 2023. Der litauische Außenminister sitzt da, die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, etliche Parlamentsabgeordnete aus der Ukraine, Menschenrechtsaktivisten, Professoren von amerikanischen Universitäten, Investmentbanker und millionenschwere Investoren.