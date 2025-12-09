Es ist, so viel lässt sich sagen, keine durchschnittliche Familie, mit der es die Welt da zu tun bekommt. Über Larry Ellison, den Tech-Milliardär und Freund von US-Präsident Donald Trump, gibt es ein Bonmot, das einer seiner Biografen zum Buchtitel gemacht hat: „Was ist der Unterschied zwischen Gott und Larry Ellison?“ Die Aufklärung liefert der Untertitel: „Gott glaubt nicht, dass er Larry Ellison ist.“
David EllisonMit 13 ein eigenes Flugzeug, mit 42 Medien-Mogul
David Ellison hat mit der Produktionsfirma Skydance bewiesen, dass er mehr ist als der Sohn eines der reichsten Männer des Planeten. Nun will er nach Paramount auch den Medienkonzern Warner übernehmen.
Von Helmut Martin-Jung, München
