Es ist, so viel lässt sich sagen, keine durchschnittliche Familie, mit der es die Welt da zu tun bekommt. Über Larry Ellison, den Tech-Milliardär und Freund von US-Präsident Donald Trump, gibt es ein Bonmot, das einer seiner Biografen zum Buchtitel gemacht hat: „Was ist der Unterschied zwischen Gott und Larry Ellison?“ Die Aufklärung liefert der Untertitel: „Gott glaubt nicht, dass er Larry Ellison ist.“