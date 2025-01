Ein bisschen Glamour in den Schweizer Bergen

David Beckham in Davos

Von Kathrin Werner, Davos

Die Frauenquote in Davos lässt zu wünschen übrig. Ob auf den Fluren, in den Hinterzimmern oder auf den Bühnen, überall Oberhemdenträger. Ausnahme: der Saal mit dem Namen „Aspen 1“ am Dienstagvormittag. Hier tritt einer auf, für den Frauen Schlange stehen: David Beckham.