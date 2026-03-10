Zum Hauptinhalt springen

DatensicherungUnd dann sind die Fotos auf einmal weg

Lesezeit: 3 Min.

Praktisch, wenn man seine Fotoalben immer in der Hosentasche dabei hat. Allerdings können Smartphones schnell kaputtgehen.
Praktisch, wenn man seine Fotoalben immer in der Hosentasche dabei hat. Allerdings können Smartphones schnell kaputtgehen. Imago/Westend61

„Kein Backup, kein Mitleid“ – das sagen IT-Profis gern. Warum Daten verloren gehen und wie man sie richtig sichert.

Von Helmut Martin-Jung

Im Zeitalter der Immer-dabei-Kamera sammeln sich mit den Jahren ganz schöne Mengen Daten an. Scheinbar sicher ruhen sie auf den Speicherchips des Smartphones, auf der Festplatte des Computers, auf externen Festplatten oder auch in irgendwelchen Clouds. Doch diese Sicherheit ist trügerisch. Die Hochzeitsfotos, das Video von den ersten Schritten der Enkelin – all die unbezahlbaren Erinnerungen und andere wichtige Daten können schneller für immer verloren sein als viele glauben.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite