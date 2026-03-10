Im Zeitalter der Immer-dabei-Kamera sammeln sich mit den Jahren ganz schöne Mengen Daten an. Scheinbar sicher ruhen sie auf den Speicherchips des Smartphones, auf der Festplatte des Computers, auf externen Festplatten oder auch in irgendwelchen Clouds. Doch diese Sicherheit ist trügerisch. Die Hochzeitsfotos, das Video von den ersten Schritten der Enkelin – all die unbezahlbaren Erinnerungen und andere wichtige Daten können schneller für immer verloren sein als viele glauben.