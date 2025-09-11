Neue Regeln So bekommen Nutzer die Macht über ihre Daten zurück 11. September 2025, 15:32 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Die Daten aus Smartwatches sollen nun auch direkt den Nutzern selbst zugute kommen. (Foto: OneInchPunch/IMAGO/Westend61)

An diesem Freitag tritt das EU-Datengesetz in Kraft. Es sichert Verbrauchern und Unternehmen die Hoheit über die Daten vernetzter Geräte – vom Auto bis zur Smartwatch. Mit diesen fünf Tipps gewinnt man sie zurück.

Von Jan Diesteldorf

