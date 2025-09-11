Das Auto bringt die Familie ans Ziel, die Waschmaschine wäscht, die Heizung wärmt das Wohnzimmer. Oberflächlich ist also alles wie immer. Aber heutzutage sammeln Geräte vom Kühlschrank bis zur Werkzeugmaschine praktisch ununterbrochen Daten und sind in vielen Fällen permanent mit dem Internet verbunden. Bislang war in Europa nicht einheitlich geregelt, wem diese Daten gehören und was mit ihnen passiert. Sie blieben oft ausschließlich im Besitz der Hersteller.
Neue RegelnSo bekommen Nutzer die Macht über ihre Daten zurück
Lesezeit: 4 Min.
An diesem Freitag tritt das EU-Datengesetz in Kraft. Es sichert Verbrauchern und Unternehmen die Hoheit über die Daten vernetzter Geräte – vom Auto bis zur Smartwatch. Mit diesen fünf Tipps gewinnt man sie zurück.
Von Jan Diesteldorf
