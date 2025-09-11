Zum Hauptinhalt springen

Neue RegelnSo bekommen Nutzer die Macht über ihre Daten zurück

Lesezeit: 4 Min.

Die Daten aus Smartwatches sollen nun auch direkt den Nutzern selbst zugute kommen.
Die Daten aus Smartwatches sollen nun auch direkt den Nutzern selbst zugute kommen. (Foto: OneInchPunch/IMAGO/Westend61)

An diesem Freitag tritt das EU-Datengesetz in Kraft. Es sichert Verbrauchern und Unternehmen die Hoheit über die Daten vernetzter Geräte – vom Auto bis zur Smartwatch. Mit diesen fünf Tipps gewinnt man sie zurück.

Von Jan Diesteldorf

Das Auto bringt die Familie ans Ziel, die Waschmaschine wäscht, die Heizung wärmt das Wohnzimmer. Oberflächlich ist also alles wie immer. Aber heutzutage sammeln Geräte vom Kühlschrank bis zur Werkzeugmaschine praktisch ununterbrochen Daten und sind in vielen Fällen permanent mit dem Internet verbunden. Bislang war in Europa nicht einheitlich geregelt, wem diese Daten gehören und was mit ihnen passiert. Sie blieben oft ausschließlich im Besitz der Hersteller.

