12. März 2019, 18:29 Uhr Das deutsche Valley Techlash? Ach was!

In den USA reden alle vom großen Rückschlag, den die mächtigen Internetkonzerne aus dem Silicon Valley gerade erleben. In Deutschland und Europa sollte man diese Debatte als Chance sehen: Es ist an der Zeit, mit Mut einen eigenen Weg in der Digitalisierung zu gehen.

Von Ulrich Schäfer

Noch vor kurzem sind die amerikanischen Internetkonzerne so aufgetreten wie Donald Trump: laut, selbstherrlich, besitzergreifend. Sie hatten den Anspruch, die Welt von Grund auf zu verändern, und das teilten sie jedem ungefragt mit. Doch nun ist der "Techlash" da, der große Rückschlag: Politiker und Datenschützer, Wettbewerbshüter, Bürgerrechtler und Millionen Menschen wollen die Macht der Digitalriesen begrenzen. Die Unternehmen erleben einen Gegenwind, der noch vor zwei, drei Jahren unvorstellbar war.

Was aber bedeutet der Techlash für Deutschland? Werden auch die hiesigen Unternehmen darunter leiden, die auf die Digitalisierung setzen? Oder bietet sich ihnen gar eine Chance, weil sie eben nicht den gleichen Datenhunger und Allmachtsanspruch an den Tag legen wie die Firmen von der amerikanischen Westküste?

Der Begriff "Techlash" wurde dort erfunden, wo auch viele grundlegende Erfindungen des Internets entstanden sind: in den USA. In ihm verschmelzen "Tech" und "Backlash", das englische Wort für Rückschlag. Vom Techlash war zum ersten Mal vor gut einem Jahr zu lesen, zunächst in amerikanischen Medien und Blogs, die die Wortschöpfung geprägt haben; seit kurzem taucht der Begriff auch hierzulande auf, etwa in den Berichten von der Technologie-Konferenz SXSW, die diese Woche in der texanischen Stadt Austin stattfindet. Hier treffen sich jährlich Zehntausende von Technologie-Enthusiasten, aber auch Technologie-Skeptiker zum mehrtägigen Palaver, man redet über die Chancen der neuen Zeit, aber auch über die Kehrseiten.

Diesmal erregten in Austin zwei Frauen großes Aufsehen: Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Elisabeth Warren, eine Demokratin, kündigte an, sie werde manche Internetkonzerne zerschlagen, falls und sobald sie ins Weiße Haus eingezogen sei. Der linken Politikerin werden durchaus Chancen eingeräumt, dass sie im nächsten Jahr gegen Donald Trump antreten kann. Europas Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wiederum erklärte, warum sie so hart gegen die US-Riesen vorgeht: Die Menschen lieferten die Daten, die Konzerne verdienten damit das große Geld, würden immer dominanter und nützten diese Position aus. Als das Publikum gefragt wird, ob die großen Tech-Firmen härter reguliert werden sollen, recken fast alle im Saal die Hand nach oben.

Derzeit richtet sich der Techlash vor allem gegen jene vier Unternehmen, die als GAFA bekannt sind, gegen Google, Apple, Facebook und Amazon. Einher geht er mit einer wachsenden Angst der Bürger, dass ihre Daten nicht mehr sicher sind, wenn sie diese an Dritte weitergeben; und dass Künstliche Intelligenz ihnen irgendwann den Arbeitsplatz rauben könnte.

Für Deutschland und Europa bietet diese Debatte die Chance, dem amerikanischen Modell eines weitgehend regellosen Internets einen eigenen Ansatz entgegenzusetzen - so wie die Kontinentaleuropäer einst dem angelsächsischen Modell eines ungezügelten Kapitalismus das eigene Modell einer sozialen Marktwirtschaft entgegengesetzt haben, in der nicht bloß das Recht des Stärkeren und des Monopolisten gilt; einer Marktwirtschaft, in der die Unternehmen sich innerhalb einer Ordnung bewegen müssen, welche dafür sorgt, dass die Gewinne nicht nur bei einigen Wenigen landen, sondern am Ende alle in der Gesellschaft von Wachstum und Wohlstand profitieren. Als die Industrialisierung die Wirtschaft von Grund auf veränderte, hat Reichskanzler Otto von Bismarck deshalb im 19. Jahrhundert den Grundstein für die heutigen Sozialversicherungen gelegt; er wollte verhindern, dass Teile der Bevölkerung in die Armut abrutschen. Und Ludwig Erhard hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Regeln der heutigen Wettbewerbsordnung erschaffen, mit dem klaren Ziel, die Macht von Unternehmen zu begrenzen, weil nur ein fairer Wettbewerb allen nützt.

Vom digitalen Wohlstand dürfen nicht bloß einige wenige profitieren. Sondern alle

Dass Deutschland und Europa nun auch im Zeitalter der Digitalisierung einen anderen Weg als die USA beschreiten wollen, konnte man schon in den vergangenen zwei, drei Jahren beobachten: Die EU-Kommission hat sich wiederholt mit amerikanischen Internetkonzernen angelegt, weil diese entweder den Wettbewerb behindert und ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Oder weil diese Firmen es trickreich verstanden haben, in Europa zwar viel Geschäft zu machen, aber nur wenig Steuern zu zahlen. Auch das Bundeskartellamt hat zuletzt die Datensammelwut von Facebook kritisiert und den Konzern deshalb zu einer "inneren Entflechtung" seines sozialen Netzwerks und der beiden Dienste Instagram und Whatsapp aufgefordert.

Was wir brauchen, ist eine Digitalisierung mit humanem Antlitz. Diese muss allerdings noch weit mehr umfassen. Deutschland und Europa sollten deshalb alles tun, um die Daten ihrer Bürger und Unternehmen zu schützen. Ein besserer, ausgewogener Datenschutz könnte sich zu einem Markenzeichen der hiesigen Wirtschaft entwickeln. Produkte und Dienste vor dem Zugriff Dritter zu schützen, wird auf Dauer kein Nachteil im digitalen Wettbewerb sein, sondern kann sich im Gegenteil zu einem Wettbewerbsvorteil entwickeln. Und auch der digitale Wohlstand, von dem am Ende alle und nicht bloß wenige profitieren, könnte am Ende eher in Europa entstehen: mit einer Industrie, die nun digitalisiert wird und viel stärker ist als in den USA. Und mit einem Sozialstaat, der trotz aller Mängel viel besser in der Lage ist, die Verlierer des Wandels aufzufangen und sie so zu fördern, dass sie wieder einen Platz in der zunehmend digitalen Welt finden. Noch haben die hiesigen Politiker und Unternehmen hier einiges zu tun; den Techlash allerdings müssen sie nicht fürchten.