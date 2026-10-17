Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daron Acemoğlu glaubt, dass die AfD weniger bedrohlich ist als der US-Präsident. Die Krise der liberalen Demokratie hält er für teils selbst verschuldet und warnt, dass künstliche Intelligenz sie noch schlimmer machen könnte.

Daron Acemoğlu gehört zu den führenden Ökonomen der Gegenwart. Der 59-Jährige lehrt am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge bei Boston. 2024 erhielt er den Wirtschaftsnobelpreis gemeinsam mit seinen Kollegen Simon Johnson und James A. Robinson für seine Forschungen über die Bedeutung von Institutionen für den Wohlstand. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, „Das liberale Versprechen“. Darin beschäftigt er sich mit den Gründen für den Aufstieg der Rechtspopulisten und den Gefahren von künstlicher Intelligenz für die Demokratie. Es erscheint am 28. Oktober auf Deutsch.