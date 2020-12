In der Pandemie gönnen sich die Kunden was: Nicht nur teure Uhren, Taschen und Schmuck laufen - Europas größtes Delikatessengeschäft Dallmayr verkauft besonders viel Champagner und Kaviar.

Von Caspar Busse

Mit dem Liefergeschäft kennt man sich schon lange aus in der Dienerstraße in der Münchner Innenstadt. Um das Jahr 1900 erhielt Dallmayr den Titel "Königlich bayerischer Hoflieferant", noch heute hängt unten am Eingang des Stammhauses eine Tafel mit dem bayerischen Wappen. Die Traditionsfirma, mehr als 300 Jahre alt und noch immer in Familienbesitz, belieferte damals auch viele andere europäische Fürsten- und Königshäuser mit Delikatessen.