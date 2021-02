Interview von Max Hägler, München

Daimler, das war über 100 Jahre lang ein Konzern, der Fahrzeuge aller Art baute. In dieser Woche hat das Management nun entschieden: Das Konglomerat mit dem berühmten dreizackigen Stern als Logo wird aufgespalten in zwei unabhängige Unternehmen: Die Autos sollen ab Ende des Jahres unter Mercedes-Benz an der Börse firmieren, die Lastwagen und Busse als Daimler Trucks. Die Konkurrenz für den größten Nutzfahrzeughersteller der westlichen Welt: Die VW-Tochter Traton und Volvo-Trucks. Was die Börse fasziniert, sorgt bei den Mitarbeitern für Diskussionen und auch in Baden-Württemberg, der Heimat des Konzerns.