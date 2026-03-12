Zum Hauptinhalt springen

Lkw und BusseGewinn bei Daimler Truck bricht stark ein

Gründe für die Gewinneinbrüche sieht die Konzernspitze von Daimler Truck in den US-Zöllen und der sinkenden Nachfrage in Nordamerika.
Das Konzernergebnis ist im vergangenen Jahr von rund 3,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf zwei Milliarden Euro gesunken. Besonders in Nordamerika ging der Verkauf stark zurück.

Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Die Gründe sieht die Konzernspitze in den US-Zöllen und der sinkenden Nachfrage in Nordamerika.

Der Konzern habe „2025 in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld mit rückläufigen Schlüsselmärkten ein resilientes Konzernergebnis“ erzielt, hieß es laut Mitteilung. Allerdings gingen zentrale Finanzkennzahlen teils deutlich zurück. Der Umsatz fiel um neun Prozent von rund 54,1 Milliarden Euro auf rund 49,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft ging um 20 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro zurück. Für 2026 erwartete der Konzern eine Verbesserung durch höhere Stückzahlen und Effizienzsteigerungen, hieß es.

Der Absatz war 2025 ebenfalls zurückgegangen. Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr 422 510 Lkw und Busse. Das entspricht einem Minus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
In Nordamerika brach der Absatz sogar um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch rund 142 000 Fahrzeuge. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck im vergangenen Jahr das Sparprogramm „Cost Down Europe“ aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.

„Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant“, sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström laut Mitteilung. 2025 habe das Unternehmen bereits Nettoeinsparungen von über 100 Millionen Euro erzielt, teilte der Dax-Konzern mit. Für 2026 strebe Daimler Truck Gesamt-Nettoeinsparungen von mindestens 250 Millionen Euro an.

