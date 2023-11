Von Max Muth

Wer beobachtet, was gerade in der Kryptoindustrie passiert, der dürfte sich an die Schlussszene im Scorsese-Epos "Gangs of New York" erinnert fühlen. Zwei Gangs, die katholischen irischen Einwanderer und die protestantischen American Natives kämpfen in dem Film um die Vorherrschaft in Lower Manhattan. Als die entscheidende Schlacht mit Äxten und Knüppeln ansteht, haben die gewählten Politiker von New York die Nase voll und schicken die Armee, um den Stadtteil zu befrieden - und die hat Kanonen. Den Gang-Krieg gewinnt keiner, der Wilde Westen ist nicht mehr, jetzt hat die Politik das Sagen, es gelten auf einmal: Regeln.