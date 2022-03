Schon vor dem Ukraine-Krieg hatte Lloyd's of London entschieden, alle staatlich gelenkten Cyberangriffe aus der Deckung auszuschließen, nicht nur im Kriegsfall. Auch deutsche Gesellschaften folgen den Briten in solchen Fragen meistens.

Die Branche will bei Schäden durch Angriffe russischer oder ukrainischer Hacker nicht zahlen. Schon in der Corona-Pandemie verhielt sie sich ähnlich. Auf die Versicherer ist in Krisen kein Verlass.

Kommentar von Herbert Fromme, Köln

Als 2015 Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland Aufnahme fanden, überraschten manche Versicherer Wohnungsvermieter und Wohnheimbetreiber mit satten Prämienerhöhungen in der Gebäudeversicherung. Schließlich sei mit der Belegung durch Geflüchtete ein höheres Feuerrisiko verbunden, deshalb müsse man mehr verlangen.

Ähnliches trauen sich die Versicherer in der aktuellen Flüchtlingswelle wegen des Ukraine-Krieges nicht. Im Gegenteil, die Gesellschaften überbieten sich mit Hilfsangeboten und kostenlosem Versicherungsschutz für Ukrainer und ihre Gastgeber.

Doch große Versicherungskonzerne bereiten gerade einen anderen Tabubruch vor: Sie wollen Unternehmen keine Schäden aus Cyberangriffen ersetzen, wenn die von Hackern aus Russland oder der Ukraine ausgehen. Die Argumentation: Das sei Teil einer kriegerischen Auseinandersetzung, und Krieg sei nun einmal nicht versicherbar und deshalb in den Bedingungen auch eindeutig ausgeschlossen.

Dabei geht es um erhebliche Summen. Cyberschäden gehen leicht in die Milliarden. Denn Hacker können mit ihren Angriffen die Produktion stilllegen, durch abgeschaltete Alarmsysteme Großfeuer verursachen und Firmen zwingen, große IT-Systeme wochenlang vom Netz zu nehmen. Auch eine Produktverunreinigung ist möglich, für die der Hersteller Kunden entschädigen muss. Setzen sich die Versicherer mit dem Argument "Kriegsausschluss" durch, sind Firmen bei solchen Schäden nicht versichert.

Ob die Gesellschaften damit vor Gericht Erfolg haben werden, ist offen. Einen ähnlichen Fall in den USA haben sie verloren. Aber dass sie es überhaupt erwägen, zeigt eine gewisse Dreistigkeit. Jahrelang hat die Branche getrommelt, jede Firma brauche eine Cyberversicherung, nur dann sei sie wirklich geschützt. Gleichzeitig haben die Versicherer Cyberrisiken aus ihren normalen Feuer- und Haftpflichtpolicen ausgeschlossen und auf eigens angebotene Cyberpolicen verwiesen. Die sind inzwischen sehr teuer, die Versicherungskapazität ist knapp. Jetzt kommt noch die mögliche Zahlungsverweigerung hinzu.

Natürlich sind Kriegsausschlüsse prinzipiell sinnvoll. Keine Versicherungsgesellschaft kann überleben, wenn sie mit ihren Gebäudeversicherungen, die auf der normalen Häufigkeit von Feuern beruhen, plötzlich alle durch einen Bombenkrieg vernichteten Häuser ersetzen soll.

Aber die Cyberangriffe sind damit nicht vergleichbar. Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Der Cyberangriff eines russischen Hackers, der Daten einer Firma verschlüsselt und Lösegeld für ihre Entschlüsselung verlangt, ist kriminell, keine Frage. Aber das ist keine Kriegshandlung. Das wäre nur dann anders, wenn die russische Regierung ausdrücklich Angriffe gegen die Infrastruktur oder wichtige Unternehmen anordnet. Darauf deutet bislang nichts hin.

Das Ganze erinnert an die Haltung der Mehrzahl der Versicherer in der Pandemie. Viele Gastronomen und Hoteliers hatten Betriebsschließungsversicherungen abgeschlossen. Sie sollen eigentlich zahlen, wenn ein Haus wegen Virenbefall schließen muss. Aber Covid-19 war nicht in den Listen der versicherten Viren enthalten, was kein Wunder ist, weil es das Virus bei Abschluss der Policen noch gar nicht gab. Mit diesem Argument verweigerten die meisten Versicherer die Zahlung und boten als Geste des guten Willens 15 Prozent Schadenersatz an, was für die Betroffenen keine Hilfe war. Bislang sind die Versicherer vor Gerichten damit weitgehend durchgekommen.

Wundern sich die Konzerne wirklich, dass sie bei Image-Umfragen immer ganz hinten stehen?

Nur in der Werbung herrscht stets eitel Sonnenschein: Gegen die Unwägbarkeiten des Lebens schützt die Versicherung, versprechen die Gesellschaften. Doch in großen Krisen wie Pandemie oder Ukraine-Krieg gilt das Versprechen plötzlich nicht mehr. Findige Juristen suchen den Versicherern dann Wege, doch nicht zahlen zu müssen.

Wundern sich die Konzerne wirklich, dass sie bei Image-Umfragen immer ganz hinten stehen? Sie sollten sich fragen, ob es richtig ist, in jeder Krise zunächst zu überlegen, wie man die Zahlung vermeiden kann. Vielleicht sollten sie zuerst prüfen, welche gesellschaftliche Verantwortung sie haben. Auch wenn dann die Dividenden nicht mehr so sprudeln.