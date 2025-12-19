Im Hobbykeller steht ein grauer Kasten unter dem Tisch, darauf ein Monitor. Der graue Kasten ist ein alter Rechner, hängt im heimischen Wlan und darauf läuft Windows 95. Ein 30 Jahre altes Microsoft-Betriebssystem. „Damit schaue ich Youtube-Videos für meine Holzarbeiten“, sagt der Besitzer. Diese Geschichte erzählt der Ethnograf Dennis Eckhardt von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Wissenschaftler besucht Haushalte, und zwar nicht, um Retro-Rechner fürs Museum zu sammeln, sondern um zu verstehen, wie digitale Technik im Alltag wirklich genutzt wird und was das für Cybersecurity bedeutet. Sein Ziel: herauszufinden, wie digitale Sicherheit gelingen kann. Oder eben auch scheitern.