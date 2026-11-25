Dieter Hausberger leitet das Cybercrime-Dezernat des LKA Bayern. Er erklärt, wie er Kriminelle im Netz jagt, warum sie so schwer zu fassen sind – und ob man auf Lösegeldforderungen eingehen sollte.

Kriminaldirektor Dieter Hausberger hat früher Polizei-Einsätze bei Geiselnahmen und Raubüberfällen geleitet. Heute führt er das Dezernat Cybercrime beim LKA Bayern, das Straftaten im Netz bekämpft und bei Erpressungstrojanern und gehackten Firmennetzwerken ermittelt. Das Dezernat hat rund 75 Beschäftigte und seinen Sitz in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs. Beim Treffen gibt es Kaffee, der in Tassen mit Polizei-Aufdruck serviert wird.