Grundsätzlich sind im Leben der Deutschen ja erst einmal die anderen schuld. Stehen sie im Stau, fluchen die Fahrer im Auto, dass die anderen doch nicht ständig mit dem Auto fahren sollen. Ist das Projekt gescheitert, liegt es natürlich nur daran, dass die Kollegin die Powerpoint-Folien nicht richtig zusammengetackert hat. Und sollte das Kind auch nur einmal eine schlechte Note in Französisch nach Hause bringen, ist die Sache glasklar: Der Lehrer kann einfach nicht erklären. Während die Schuldfrage bei den Deutschen also auf höchst effiziente Weise entschieden ist, lässt sich ein deutlich amüsanteres Paradoxon bei der Frage erkennen, wer denn nun das Opfer ist.