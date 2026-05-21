Lange war die Wurst mit scharfer Soße Favorit in deutschen Kantinen. Seit 2020 ging es bergab, doch nun dreht sich der Trend. Spitzenreiter bleibt aber ein anderes Gericht.

Fast 30 Jahre stand dieser Klassiker auf Platz eins der Tabelle, dann ging es bergab. Doch nun wird die Currywurst mit Pommes wieder beliebter in deutschen Kantinen. Das Familienunternehmen Apetito aus Rheine im Münsterland gehört zu den größten deutschen Caterern und betreibt Kantinen in Firmen, Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen und Kindergärten. Seit 1992 veröffentlicht der Konzern Rankings, welche Gerichte die Gäste im vergangenen Jahr am meisten nachgefragt haben. Diese Tabellen spiegeln wider, wie sich die Geschmäcker der Deutschen über die Zeit ändern – oder eben auch nicht.