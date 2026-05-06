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Schließung von Curevac„Mit dieser Wucht hätten wir nicht gerechnet“

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Das war es dann wohl für Curevac in Tübingen. Der neue Eigentümer Biontech will den Standort bis Ende 2027 schließen.
Das war es dann wohl für Curevac in Tübingen. Der neue Eigentümer Biontech will den Standort bis Ende 2027 schließen. Sebastian Gollnow/dpa

Biontech hat erst kürzlich den früheren Rivalen Curevac übernommen. Jetzt steht fest, dass der Standort Tübingen mit mehr als 800 Mitarbeitern dichtgemacht wird. Dafür gab es Anzeichen, sagt ein Betriebsrat.

Von Elisabeth Dostert

Am Dienstag kündigte Biontech an, die eigene Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland einzustellen und Werke zu schließen, darunter auch die Curevac-Standorte. Bis zu 1860 Stellen sollen wegfallen, davon 820 allein bei Curevac. Der Standort Tübingen soll bis Ende des Jahres 2027 geschlossen werden. Dass etwas kommt, haben sie schon eine Weile geahnt. „Es gab Anzeichen“, sagt Heiko Klever, 52. Der Verfahrenstechniker ist seit Herbst 2021 Betriebsratsvorsitzender von Curevac: „Man weiß ja, wie das so läuft, wenn der Große den Kleinen schluckt.“ Der Große ist in diesem Fall Biontech, der Kleine Curevac. „Aber mit dieser Wucht hätten wir nicht gerechnet“, sagt Klever.

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