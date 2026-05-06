Am Dienstag kündigte Biontech an, die eigene Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland einzustellen und Werke zu schließen, darunter auch die Curevac-Standorte. Bis zu 1860 Stellen sollen wegfallen, davon 820 allein bei Curevac. Der Standort Tübingen soll bis Ende des Jahres 2027 geschlossen werden. Dass etwas kommt, haben sie schon eine Weile geahnt. „Es gab Anzeichen“, sagt Heiko Klever, 52. Der Verfahrenstechniker ist seit Herbst 2021 Betriebsratsvorsitzender von Curevac: „Man weiß ja, wie das so läuft, wenn der Große den Kleinen schluckt.“ Der Große ist in diesem Fall Biontech, der Kleine Curevac. „Aber mit dieser Wucht hätten wir nicht gerechnet“, sagt Klever.