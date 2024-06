Von Meike Schreiber, Jörg Schmitt, Nils Wischmeyer, Köln, Frankfurt, München

Paul Mora lebte einst ein luxuriöses Leben. Als Banker verdiente er zwischenzeitlich etliche Millionen, besaß Luxusimmobilien über ganz Europa verstreut. Doch in den vergangenen Jahren war es nicht der Glamour des Erfolges, der ihn sichtbar machte, sondern ein Fahndungsplakat. Egal, ob an Bahnhöfen oder auf Flughäfen: Von knallroten Fahndungsfotos starrte der Mann mit den nach hinten gegelten Haaren und dem pausbäckigen Gesicht die Reisenden an. Darüber stand in großer Schrift „Steuerhinterziehung“, darunter die Frage: „Können Sie Hinweise zum Aufenthaltsort von Paul Robert MORA geben?“.