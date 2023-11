Von Klaus Ott

Es ist eine der härtesten Steueranklagen, die es in München je gegeben hat. Dabei sind Steuerfälle in Bayerns Landeshauptstadt gar nicht mal so selten. Zwei Geschäftsleute, die Herren K. und U., sollen mit mutmaßlich kriminellen Aktiendeals Steuern in Höhe von insgesamt 343 Millionen Euro zugunsten ihrer Firmengruppe hinterzogen haben. Als "Tatbeute" sollen die beiden Beschuldigten laut Staatsanwaltschaft München I jeweils 16 Millionen Euro kassiert haben. 343 Millionen Euro sind ein Vielfaches davon, was im jüngsten prominenten Fall in München den Starkoch Alfons Schuhbeck ins Gefängnis gebracht hat. Der Küchenkünstler, der auch den FC Bayern München kulinarisch versorgt hatte, war wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.