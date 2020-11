Von Dienstag an steht ein früherer Intimus des Privatbankiers Christian Olearius wegen Cum-Ex-Geschäften in Bonn vor Gericht. Es steht ein harter Kampf bevor.

Von Klaus Ott, Jan Willmroth und Nils Wischmeyer, Frankfurt

Der Mann ist Rentner, es geht ihm nicht gut, er gilt als Risikopatient, aber er hat keine Wahl. Noch wenige Tage, dann muss der frühere Manager der Privatbank M.M. Warburg pünktlich am Landgericht in Bonn erscheinen, um halb zehn am Dienstagmorgen in Saal S 0.11, wo man die Fenster nicht öffnen kann und die Luft im Lauf des Tages stickig wird. Er wird dann vorne rechts Platz nehmen, und allen wird klar sein, was dem früheren Banker droht: eine lange Gefängnisstrafe wegen schwerer Steuerhinterziehung, wegen 325 Millionen Euro, die unter Beteiligung des 77-Jährigen aus der Staatskasse gestohlen worden sein sollen.

Mit dem Verfahren gegen den früheren Privatbank-Prokuristen setzt das Bonner Landgericht nach acht Monaten die Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre fort. Er ist der erste von vier angeklagten Warburg-Managern, seine Strafsache wurde pandemiebedingt abgetrennt. Anders als im ersten Cum-Ex-Prozess gegen zwei Hedgefonds-Manager werden sich Anklage und Verteidigung diesmal nichts schenken, es steht ein harter Kampf bevor. Schon im Zwischenverfahren sammelten sich fast 1000 Seiten Schriftsatz an. Die Anwälte der Warburg-Banker wehren sich heftig gegen den Vorwurf, ihre Mandaten hätten im Namen der Bank Steuern hinterzogen.

Im Gegensatz zum ersten Cum-Ex-Prozess ist Warburg diesmal nicht direkt am Verfahren beteiligt. Und doch steht das Institut wieder im Fokus: Wieder geht es um teils dieselben riesigen Aktienkreisgeschäfte um den Dividendenstichtag, um einen organisierten Griff in die Staatskasse. Angeklagt ist jetzt ein Mann, der in der Führung der Bank einst zu den engsten Vertrauten von Ex-Bankchef und Warburg-Mitinhaber Christian Olearius, 78, gehörte. Es geht um 13 mutmaßliche Fälle von schwerer Steuerhinterziehung zwischen 2006 und 2013, es geht vor allem um die Frage: War den Warburg-Bankern bewusst, was hinter den Deals steckte?

"Man habe nie die Finanzämter täuschen wollen"

Niemand in der Bank, keiner der beschuldigten Banker und Ex-Manager, hat ausgesagt oder gar gestanden. Stattdessen: Widerspruch, Ablehnung, Unverständnis, nach Informationen von SZ und WDR auch Befangenheitsanträge gegen die Richter. Man habe zu keiner Zeit die Absicht gehabt, "steuerrechtswidrige Aktiengeschäfte zu betreiben, zu fördern oder sich an darauf ausgerichteten Absprachen zu beteiligen", teilt Warburg mit. Man habe nie die Finanzämter täuschen oder Steuererstattungen verlangen wollen, auf die kein Anspruch bestand. Die Anwältin des Angeklagten reagierte auf eine Anfrage nicht.

Bei der Kölner Staatsanwaltschaft haben sich mehrere Kronzeugen umfangreich eingelassen und beschrieben, wie sie als Teil der Steuervermeidungsindustrie in Banken und Kanzleien den Staat um Millionenbeträge brachten. Im ersten Prozess gegen zwei geständige Hedgefonds-Manager gab es dafür im Gegenzug milde Strafen.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt seit bald acht Jahren in mittlerweile 69 Cum-Ex-Verfahren gegen Hunderte Beschuldigte. Sie glaubt, dem angeklagten Olearius-Vertrauten nachweisen zu können, dieser habe genau gewusst, was da lief. Er habe Details der Geschäfte gekannt, Produkte geprüft und freigegeben und entscheidend mitgewirkt. Ihm sei klar gewesen, dass die hohen Profite aus der Steuerkasse stammten. Bis heute heißt es bei Warburg, man sei von einer einfachen Steueroptimierung ausgegangen. Nicht gerade vornehme Deals, aber eben nicht illegal.

Das Gericht hielt das schon im ersten Cum-Ex-Urteil für abwegig. Die Indizien sind zahlreich, und sie wirken erdrückend. Warum etwa hätte sich eine konservative hanseatische Privatbank auf Provisionen von 30 Prozent des Gewinns an zwei beteiligte Cum-Ex-Anwälte einlassen sollen - die zur Tarnung auch noch über Scheinrechnungen bezahlt wurden? Warum sollten Zeugen, die sich selbst belasten, ausgerechnet über Warburg Märchen erzählen? Im Urteil von Ende März geht die Kammer auch ausführlich auf Olearius und seinen früheren Intimus ein: Es sei "fernliegend, dass sich die verantwortlichen Entscheidungsträger einer deutschen Privatbank auf derart hochvolumige Geschäfte einlassen, ohne die dahinterliegende Strategie vollständig verstanden zu haben", heißt es etwa.

Warburg-Mitinhaber lässt sich von einem prominenten Anwalt vertreten

Es hat sich längst auch bis zu Warburg herumgesprochen, dass die Staatsanwaltschaft es letztlich auf Olearius absieht. Der hat sich zusätzlich zu den bisherigen Anwälten prominenten Beistand geholt: Peter Gauweiler, den Ex-CSU-Minister, der im Landtag und im Bundestag saß und der zu den streitbarsten politischen Köpfen der Republik gehört. Als Anwalt hat Gauweiler Manager vor Anklagen bewahrt oder aus dem Gefängnis geholt, er hat die Deutsche Bank in langen Prozessen das Fürchten gelehrt. Am Ende zahlte die Bank 925 Millionen Euro Schadenersatz an die Familie des pleite gegangenen Medienmagnaten und zwischenzeitlich verstorbenen Leo Kirch.

Jetzt attackiert Gauweiler, Ehrenoffizier der Gebirgsschützenkompanie Traunstein, all jene, die es auf seinen neuen Mandanten Olearius abgesehen haben. Das sind erst einmal CDU und Linke in Hamburg, die in der dortigen Bürgerschaft die Kontakte von Olearius mit Ex-Bürgermeister Olaf Scholz und anderen SPD-Politikern per Untersuchungsausschuss ausforschen werden. Die klären wollen, ob der Hamburger Fiskus Warburg geschont hat. Das gehe "an der Wahrheit vorbei", entgegnet Gauweiler.

Sein eigentlicher Gegner aber ist die Staatsanwaltschaft Köln, und dort vor allem Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker. Die wolle, erzählt man sich in Kreisen von Strafverteidigern, unbedingt den Warburg-Patriarchen Olearius auf die Anklagebank bringen. Die Staatsanwaltschaft äußert sich dazu nicht. Gauweiler wiederum hat sich schon öffentlich positioniert: Er will aus einem möglichen Gerichtsverfahren gegen Olearius offenbar einen Musterprozess machen, in dem es um das Versagen des Staates geht, der Cum-Ex-Geschäfte jahrelang für statthaft erklärt habe. Einen Prozess, in dem es auch wieder um die Deutsche Bank geht: Die war als Depotbank an Cum-Ex-Geschäften rund um Warburg beteiligt und hätte die fälligen Steuern zahlen müssen, sagt Gauweiler. Das sah auch das Landgericht Frankfurt so, wobei Warburg das Zivilverfahren gegen die Bank dort in erster Instanz verlor.

Und noch eines will Gauweiler: der Frage nachgehen, was denn die Landesbanken getrieben haben, von denen mindestens drei tief in die Cum-Ex-Affäre verstrickt sind. Darunter auch die später abgewickelte West-LB, die den Fiskus um gleich 454 Millionen Euro erleichtert haben soll. In jenen Jahren saßen namhafte Politiker und Manager im Aufsichtsrat der West-LB, darunter ehemalige NRW-Finanzminister. Es würde nicht wundern, sollte Gauweiler solche Ex-Aufseher als Zeugen benennen und sie fragen, was sie damals mitbekommen haben. Um dann womöglich das Gericht zu fragen, warum ein Bankier wie Olearius mehr gewusst haben sollte als Staatsbankmanager. Olearius herauszuhauen, würde dennoch schwierig, so schwer ist der Patriarch aus Hamburg inzwischen belastet. Was Gauweiler aber nicht davon abhalten wird, bis hin zu den höchsten Gerichten in Karlsruhe für ihn zu kämpfen. Mit langen Schlachten kennt er sich ja aus.