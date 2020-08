Von Klaus Ott, Jörg Schmitt und Jan Willmroth

Die Staatsanwaltschaft Köln treibt die Aufklärung des Cum-Ex-Skandals voran, der die Steuerzahler mehr als zehn Milliarden Euro gekostet haben könnte. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR durchsuchen Ermittler seit Dienstagmorgen die Büros und Räume des Privatbankhauses Hauck & Aufhäuser in Frankfurt und München sowie die Varengold Bank am Hamburger Fischmarkt. Die Institute sollen an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen sein und dabei Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Längerem gegen mehrere verantwortliche Mitarbeiter beider Banken.

Es ist kein Zufall, dass beide Institute am selben Tag Besuch von Ermittlern bekommen. Mehrere Kronzeugen hatten bei der Kölner Staatsanwaltschaft ausgesagt, dass beide Bankhäuser teils gemeinsame Sache gemacht hätten, um in die Staatskasse zu greifen. Die beiden Institute sollen von der Erstattung gar nicht gezahlter Steuern profitiert haben. Hauck & Aufhäuser soll dabei für Investmentfonds tätig gewesen sein, die bei der Varengold Bank in Hamburg eingerichtet wurden.

Nach der corona-bedingten Zwangspause für Ermittlungen machen die Kölner Beamten mit der Aufklärung der Cum-Ex-Affäre nun Ernst. In den vergangenen Wochen durchsuchten die Fahnder gleich mehrere in das Cum-Ex-System involvierte Banken. Die Strafverfolger wollen mit den neuen Razzien offenbar auch verhindern, dass lang laufende Verfahren verjähren und der Fiskus sein Geld nicht mehr zurückholen kann. Erst vor 14 Tagen hatten die Ermittler die Büros der Bundesverbandes deutscher Banken in Berlin und Frankfurt durchsucht. Dabei ging es um die Frage, ob Banker über den Lobbyverband versucht haben, Gesetzesvorhaben in ihrem Sinne zu beeinflussen, um lukrative Cum-Ex-Geschäfte in abgeänderter Form weiter betreiben zu können.