Von Klaus Ott, Jörg Schmitt und Jan Willmroth

Die Strafermittler aus Nordrhein-Westfalen zeichnen sich im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte durch zweierlei aus. Sie sind meist sehr diskret. Und sie sind jederzeit pünktlich. Kurz vor neun Uhr am Dienstagmorgen traf vor der Berliner Zentrale und der Frankfurter Niederlassung des Bundesverbands deutscher Banken jeweils eine kleinere Gruppe Menschen zusammen. Einige mit Rucksack, andere mit Pilotenkoffer, alle zu Fuß und in zivil. Um neun Uhr betraten sie die Büroadressen in der Burgstraße am Hackeschen Markt und in der Frankfurter Innenstadt. Mit dabei hatten sie einen Durchsuchungsbeschluss, der einige Lobbyisten des Bankenverbands überrascht haben dürfte.