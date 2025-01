Der angeklagte Cum-Ex-Kronzeuge Kai-Uwe Steck wäre gerne straffrei davongekommen und wirft Ex-Staatsanwältin Anne Brorhilker vor, sich nicht an einen Deal gehalten zu haben. Jetzt kontert sie vor Gericht.

Von Nils Heck, Bonn

Anne Brorhilker kommt zu einer womöglich letzten Auseinandersetzung ins Landgericht Bonn, in den ersten Stock des historischen Gebäudes. Sie kennt sich hier aus, es sind die alten Jagdgründe der Staatsanwältin. Als der Richter sie aufrufen lässt, schreitet Brorhilker schnell über den roten Teppich. Die Sonne kämpft sich an diesem kalten Tag durch die bunten Fenster und beleuchtet den Platz, der für Brorhilker vorgesehen ist: den Zeugenstand in der Mitte des Raumes.