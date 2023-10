Kommentar von Klaus Ott

Es ist ein seltsamer Termin, der an diesem Mittwoch im nordrhein-westfälischen Justizministerium in Düsseldorf stattfindet. Die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker kommt, und zwar auf Wunsch von Minister Benjamin Limbach. Der Grünen-Politiker will mit der Ermittlerin besprechen, wie in einem der größten Steuerskandale in Deutschland weiter verfahren werden soll. Es gehe darum, die Cum-Ex-Ermittlungen zu beschleunigen, so die offizielle Version des Ministers. Hellauf begeistert über ihre kleine Dienstreise von Köln nach Düsseldorf dürfte Brorhilker kaum sein. Aber es bleibt der führenden Cum-Ex-Ermittlerin im Lande nichts anderes übrig, wenn sie ihre Entmachtung verhindern will. Wenn sie verhindern will, dass ihre Cum-Ex-Hauptabteilung in zwei Sektionen aufgespalten wird, von denen ihr nur noch eine bleibt.