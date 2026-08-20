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WirtschaftskriminalitätCum-Ex: Anklage gegen frühere Commerzbank-Mitarbeiter

Lesezeit: 2 Min.

In der Finanzkrise 2008 rettete der Staat die Commerzbank mit mehreren Milliarden Euro.
In der Finanzkrise 2008 rettete der Staat die Commerzbank mit mehreren Milliarden Euro. Thilo Schmuelgen/Reuters

Viele Jahre haben die Ermittlungen gedauert, jetzt klagt die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft vier frühere Mitarbeiter der zweitgrößten deutschen Bank an. Es geht um einen mutmaßlichen Schaden in Millionenhöhe.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

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Nach mehrjährigen Ermittlungen hat die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft vier ehemalige Mitarbeiter der Commerzbank wegen des Verdachts schwerer Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften angeklagt. Die Behörde nannte die Bank in einer Mitteilung dazu vom Donnerstag nicht, teilte aber mit, die Beschuldigten seien im Tatzeitraum Mitarbeiter eines Bankinstituts mit Sitz in Frankfurt am Main gewesen. Nach SZ-Informationen handelt es sich um Geschäfte der Commerzbank. Angeklagt sind laut Mitteilung ein 66 und ein 59 Jahre alter britischer Staatsangehöriger, ein 61 Jahre alter Deutscher sowie ein 60 Jahre alter US-Amerikaner. Die Geschäfte sollen zulasten der Staatskasse gegangen sein. Die Commerzbank wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

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