Sie übernehmen Lieferdienste, Handwerksarbeiten oder putzen: Immer mehr Menschen in Deutschland sind sogenannte Crowdworker. Bei diesen Jobs sagt eine App oder Webseite, welcher Auftrag als Nächstes kommt. 116 000 Menschen bekommen Jobs über digitale Plattformen, und es werden künftig deutlich mehr werden. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. In der Antwort bezieht sich das Bundesarbeitsministerium auf eine Sonderauswertung des Sozio-oekonomischen Panels für 2020. Das ist eine breite, wissenschaftliche Umfrage, die diese Frage zum ersten Mal gestellt habe. Demnach war damals rund jeder 16. Solo-Selbstständige, der also auf sich allein gestellt ist und keine Angestellten hat, ein Crowdworker.