7. März 2019, 18:50 Uhr Crowdlending Geldgeber im Netz

Immer mehr Firmen nutzen digitale Plattformen, um einen Kredit zu bekommen. Nun erweitert ein Portal sein Angebot.

Von Norbert Hofmann

In der Regel geht es bei digitalen Marktplätzen darum, eine Vielzahl von Investoren - die sogenannte Crowd - mit Kapital suchenden Firmen zusammenzubringen. Auf Crowdlending spezialisierte digitale Plattformen vermitteln auch klassische Firmenkredite. Sie locken mit schneller Abwicklung und Zugeständnissen an die Bonität. "Aktuell werden deutlich weniger als fünf Prozent des gesamten Kreditvolumens über Crowdlending-Plattformen abgewickelt", sagt Jano Koslowski von der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte.

Der Bekanntheitsgrad des Crowdlending im Mittelstand immerhin ist einer Studie von Deloitte zufolge in den vergangenen drei Jahren von 45 auf 82 Prozent gestiegen. Die Studie zeigt aber auch: Den meisten Firmen sind die Beziehungen zu den Kreditinstituten deutlich wichtiger. "Die Banken bieten ganzheitliche Betreuung und umfassendere Problemlösungen bis hin etwa zur Exportfinanzierung", sagt Koslowski. Er schätzt, dass eher jene Mittelständler die Finanzierung durch die Crowd suchen, die wegen ihrer Risikobewertung bei der Bank nur eine Finanzierung mit erhöhten Auflagen bekommen würden. Potenzial winkt dennoch. Auch weil die Plattformen viel in Technologie investieren, um noch schnellere und transparente Abläufe zu ermöglichen.

Die Banken investieren ebenfalls kräftig in neue Technologien. "So oder so profitiert der potenzielle Kunde, weil der Wettbewerb um die Befriedigung seiner Bedürfnisse mit dem Markteintritt der Kreditplattformen intensiver geworden ist", sagt Koslowski. Die börsennotierte Plattform Creditshelf etwa arbeitet bei der Kreditanalyse mit künstlicher Intelligenz, Big Data und maschinellem Lernen. Neben vom Antragsteller eingereichten Buchhaltungsinformationen gehen auch Bankkonten- und Zahlungsverkehrsanalysen in die Risikobeurteilung ein. "Die Maschine wertet die Daten in kurzer Zeit aus und filtert unpassende Anfragen direkt aus, ehe der Kundenbetreuer persönlich Kontakt mit dem Kredit suchenden Unternehmen aufnimmt", erläutert Vorstand Daniel Bartsch. In der Regel wisse der Kunden nach 48 Stunden, ob die Plattform sein Projekt prinzipiell finanzieren kann oder nicht.

Digitale Anbieter lassen Mittelstandskredite nun auch verbriefen

Letztlich entscheiden die Investoren, ob Geld fließt. Das sind bei Creditshelf ausschließlich Profis wie Fonds, Banken, Stiftungen, Asset Manager, Family Offices und liquiditätsstarke Unternehmen. Privatanleger bleiben außen vor. Bartsch berichtet, dass sich stets genügend Investoren gefunden haben. Das Volumen der Kreditanfragen lag in 2018 bei rund einer Milliarde Euro und damit doppelt so hoch wie im Vorjahr. Seit der Gründung in 2014 wurden über Creditshelf Kredite in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro vergeben. Um die Finanzierungsbasis auszubauen, hat die Plattform mit dem Berliner Fintech-Unternehmen Crosslend eine Partnerschaft zur digitalen Verbriefung von Mittelstandskrediten geschlossen. Crosslend kauft dazu eine größere Zahl der von Creditshelf geprüften Mittelstandskredite auf und wandelt sie in Schuldverschreibungen um. "Das ist vor allem für diejenigen Investoren interessant, die gemäß ihrer Anlagerichtlinien nur in Wertpapiere, also nicht in einen Kredit investieren dürfen", erläutert Bartsch.

Die Verbriefung von Krediten ist nicht ungewöhnlich. Auch Schuldscheindarlehen, Immobilien- und Autokredite können so in Wertpapieren gebündelt werden. "Für Investoren sind Verbriefungen interessant, weil sie durch die Bündelung unterschiedlicher Forderungen eine Risikostreuung bekommen", erläutert Deloitte-Experte Koslowski. Vor Enttäuschungen schützen sie jedoch nicht. Der Forderungsausfall zahlloser in solche Bündel verpackter US-Immobilienkredite gilt als eine Hauptursachen für die jüngste Finanzkrise. Creditshelf will das Ausfallrisiko durch sein strenges System der Kreditanalyse minimieren. Generell stehen Firmen mit einem Finanzierungsbedarf von bis zu fünf Millionen Euro im Fokus. Plattformen wie Funding Circle und Iwoca, bei denen Privatanleger investieren, vermitteln vorwiegend Kredite im sechsstelligen Bereich. Bei Kapilendo kann eine Finanzierung aber auch bis zu 2,5 Millionen Euro betragen, wobei durchschnittlich gut 300 000 Euro finanziert werden. Kredit suchende Firmen müssen hier - ebenso wie bei Creditshelf - auf eine mindestens dreijährige Geschäftstätigkeit verweisen können. Geschäftsführer Christopher Grätz betont, dass die Bonitätsprüfung unbürokratischer als bei einer Bank sei und der Kunde die Kreditentscheidung drei bis fünf Tage nach dem Erstkontakt erhält. Firmen müssen mit ihrem Privatvermögen bürgen, brauchen aber keine dinglichen Sicherheiten bereitstellen. "Wir können deshalb auch leichter digitale Projekte wie die Installation von Online-Shops oder Betriebssystemen, aber etwa auch Investitionen in Vertrieb, Personal oder Wachstumsvorhaben, für die keine dinglichen Sicherheiten vorhanden sind, finanzieren", sagt Grätz.

In 2018 wurde über Kapilendo mit insgesamt 30 Millionen Euro ein doppelt so hohes Volumen finanziert wie im Vorjahr. Es verteilt sich zu gleichen Teilen auf klassische Kredite und auf Nachrangfinanzierungen, die in ihrer Funktion als Eigenkapitalersatz eine Bankfinanzierung oft erst möglich machen. Für die Finanzierung der Kredite sorgen neben Privatanlegern zunehmend auch Beteiligungsgesellschaften und Pensionskassen. "Die Tendenz geht hin zu einem wachsenden Gewicht der professionellen Investoren, auch weil wir immer mehr große Unternehmen finanzieren", sagt Grätz.