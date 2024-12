Reden wir über Geld:„Wenn der Kunde Orangen im Juni möchte, können wir sie ihm nicht liefern“

Nach seinem Wirtschaftsstudium in Madrid zog Gonzalo Úrculo in das Dorf seiner Großeltern, um Bio-Orangen anzubauen. Dann gründete er die digitale Plattform Crowd-Farming. Ein Gespräch über Obst, den richtigen Anbau - und die richtigen Jahreszeiten.

Interview von Inga Rahmsdorf

Da der junge Spanier Gonzalo Úrculo für seine Biofrüchte kaum Geld erhielt, begann er, sie ohne Zwischenhändler direkt über das Internet zu verkaufen. Mittlerweile vermarkten mehr als 300 Landwirte ihre ökologischen Produkte über Crowd-Farming. „Guten Morgen, wie geht‘s?“, fragt er gut gelaunt auf Deutsch, als er sich im Video-Call zuschaltet. Der 38-jährige Geschäftsführer und Vater von drei Kindern sitzt in einer gläsernen Bürolandschaft, der Zentrale von Crowd-Farming in Madrid. Er hat ein Jahr lang in Berlin studiert, aber das Interview führt er dann doch lieber auf Spanisch.