Auskunftei Crif:Schufa-Rivale droht Ärger mit Datenschützern

Von Nils Wischmeyer, Köln

Das schmucklose Gebäude der "Crif GmbH" steht im Norden von München, direkt an der Bundesstraße. Von außen würde niemand vermuten, das hier ein Unternehmen sitzt, dass mit Hilfe seiner Daten das Leben von Menschen beeinflussen könnte. Dabei ist Crif nach der Schufa die zweitwichtigste Auskunftei in Deutschland und hat damit eine wichtige Rolle bei der Frage: Wer bekommt einen Kredit und wer nicht? Zahlt ein Kunde seine Rechnungen nicht, melden Unternehmen das an die Auskunftei. Solche Negativdaten gelten dann als Warnung für andere Firmen: Achtung, Herr Mustermann zahlt seine Rechnung nicht. Das ist wichtig für die Wirtschaft und daher erlaubt.